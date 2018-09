Uruguay: Tabarez rifiuta statua in suo onore

26/09/2018

Maestro di calcio e di... umiltà. Oscar Washington Tabarez , fresco di rinnovo fino al 2022 con l'Uruguay , ha infatti rifiutato la proposta della municipalità di Montevideo, capitale del Paese, che aveva pensato di innalzare una statua a grandezza natu rale in centro città in suo onore. La motivazione del no al tributo è perché "implicherebbe la rottura con lo spirito di unità e comunione che la Nazionale cerca di creare e incoraggiare".

Recordman assoluto di panchine collezionate con un’unica Nazionale (185 gettoni per lui) e unico allenatore ad aver guidato la stessa Nazionale in quattro edizioni differenti dei Mondiali (1990, 2010, 2014, 2018), Tabarez è pronto a battere nuovi record, ma senza tributi speciali. Come riporta il quotidiano argentino 'Olé', è stata la stessa municipalità della capitale dell’Uruguay: "Tabarez è molto grato a tutti per questa idea – si legge -, ma nonostante questo non accetterà questa tipologia di tributo, il quale implicherebbe la rottura con lo spirito di unità e comunione che la Nazionale cerca di creare e incoraggiare. Le ragioni della sua scelta sono comprensibili, dunque vogliamo rispettare la sua volontà. Per questo motivo, pertanto, non proseguiremo l’iter della nostra proposta".