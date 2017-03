Uruguay, Tabarez nella storia: 168 panchine, è il ct con più presenze alla guida di una nazionale

24 marzo 2017

Oscar Washington Tabarez ha tagliato un traguardo storico durante Uruguay-Brasile (finita 1-4). Il ct della Celeste, 70 anni, si è seduto sulla panchina della sua Nazionale per la 168esima volta: mai nessun ct nella storia aveva guidato una nazionale per così tante partite. Superato il record del tedesco Sepp Herberger, che allenò la Germania Ovest dal 1945 al 1964 per 167 partite. Tabarez ha allenato l'Uruguay dall'88 al '90 e dal 2006 ad oggi.