United, Mourinho: "Voglio due giocatori. Ma il mercato è fuori controllo"

25 luglio 2017

Mourinho non si sottrae alle domande di mercato anche se prova a non essere troppo diretto: "Non parlo mai di giocatori che appartengono ad altre squadre. A me non piace se arriva un allenatore e parla dei miei giocatori. Non è corretto. Dico solo che vorrei due giocatori ma forse ne arriverà solo uno" ammette lo Special One che si prepara ad affrontare il Barcellona. Eppure dalla sua descrizione appare abbastanza chiaro il riferimento a Ivan Perisic, sui cui comunque l'Inter non intende fare sconti.



Mou non risparmia una frecciatina alle big d'Europa che stanno facendo impazzire il mercato con cifre astronomiche. Nel mirino del portoghese sembrerebbe esserci il City ma anche il Psg e il Real, pronte a fare follie per Neymar e Mbappè: "Tutti i club stanno prendendo buoni giocatori, tutti stanno investendo tanto. Si sta pagando tantissimo per i giocatori, alcuni club stanno pagando troppo e così stanno creando un mercato molto strano e assolutamente fuori controllo. Ma questa è la realtà attuale".