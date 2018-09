United, Mourinho sulla graticola: i tifosi vogliono l'esonero

29/09/2018

José Mourinho nella bufera . Dopo la sconfitta col West Ham , la terza in sette gare di Premier, lo Special One è finito infatti nel mirino dei tifosi del Machester United , che sui social network hanno iniziato a chiedere l'esonero del tecnico. Una situazione molto complicata da gestire per il manager dei Red Devils, ormai sempre più al centro delle polemiche per gli scarsi risultati e per la gestione dello spogliatoio.

Accusato di non avere più in mano la squadra, Mou ora rischia grosso. I numeri di questo avvio di stagione dello United, del resto, parlano chiaro. E i supporter dei Red Devils ormai sembrano aver individuato il problema proprio nel tecnico e nella difficile gestione dei rapporti con alcuni giocatori come Pogba, Bailly, Jones, Rashford. Sui social sono tantissimi i messaggi dei tifosi contro lo Special One, tutti chiusi con l'hashtag #MourinhoOut. Un chiaro dissenso che il club non può non considerare e che continua ad alimentare voci di mercato relative a un cambio sulla panchina dello United. Il Sun ad esempio segnala che Zidane ha cominciato a studiare inglese per farsi trovare pronto a un'eventaule chiamata dei Red Devils.



Nel frattempo Mou si difende dopo il ko col West Ham, minimizzando tutto. "Un gol era in fuorigioco, uno è un'autorete e uno è un chiaro errore dell'arbitro perché Rashford aveva subito fallo", ha dichiarato il tecnico dello Utd a fine gara. "Non ho lamentele sulla qualità dei miei giocatori, che si sono impegnati, ma questo fa parte del calcio", ha aggiunto lo Special One.