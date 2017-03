United, Mou mette nel mirino Perisic e Griezmann Il manager in Croazia per convincere il giocatore dell'Inter

24 marzo 2017

Josè Mourinho si sa non concepisce l'idea di perdere, restare a guardare non fa per lui e così il tecnico del Manchester United sta girando l'Europa con l'obiettivo di costruire una squadra vincente per la prossima stagione. E sulla lista della spesa c'è uno dei gioielli di casa Inter. Il tecnico sarà in tribuna a Zagabria dove assisterà a Croazia-Ucraina, ma soprattutto potrebbe avviare contatti per Ivan Perisic. E per convincere la società nerazzurra sono pronti 40 milioni di euro da mettere sul piatto.

L'indiscrezione di mercato è del 'Sun' mentre il 'Manchester Evening' dà per praticamente fatto l'arrivo di Antoine Griezmann alla corte dello Special One. L'affare è in fase di definizione e fonti molto vicine all'operazione parlano di affare quasi chiuso. Se andasse in porto, aggiunge il tabloid, l'Atletico potrebbe intascare fino a cento milioni di euro, il prezzo della clausola. In questo caso, il club colchoneros non potrebbe far nulla per trattenerlo. Mourinho ha messo l'attaccante francese in cima alla lista della spesa, considerando che Wayne Rooney è in uscita e Zlatan Ibrahimovic ha quasi 36 anni. L'eventuale piano B porta a Romelu Lukaku, attaccante belga dell'Everton.

OSSERVATO SPECIALE BROZOVIC Non solo Perisic, anche Marcelo Brozovic è nel mirino di diverse società inglesi e sarà visionato con attenzione durante la partita della Croazia. A confermarlo è stato l'agente del giocatore, Miroslav Bicanic, al croato "Index": "Non posso fare nomi, ma ci sono diversi club inglesi su Brozovic. Siamo in contatto con loro, ma Marcelo sarà un obiettivo caldo della prossima estate

