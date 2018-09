United, l'ex Cantona: "Mou non è adatto per questa squadra, ci vorrebbe Guardiola"

09/09/2018

"Mou non è adatto per lo United. Il tecnico giusto è Pep Guardiola". Senza peli sulla lingua Eric Cantona fornisce la sua personale ricetta per far tornare i Red Devils una squadra vincente. "Mourinho mi piace, ha personalità, ma non quella giusta - ha proseguito al 'Daily Mail' - Dovrebbe esserci Pep, ma sta facendo magie in un altro club che non posso nominare. E' il figlio spirituale di Cruyff quando era a Barcellona e ha imparato tutto da lui".