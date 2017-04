Turnover Monaco, Verratti all'attacco: "Sono stati irrispettosi"

27 aprile 2017

Il Monaco contro il Psg è sceso in campo con questa formazione (tra parentesi l'anno di nascita): De Sanctis ('77); Mbae ('97), Raggi ('84), Diallo ('96), Jorge ('96); Andzouana ('96), Muyumba ('97), N'Doram ('96), Beaulieu ('97); Cardona ('97), Germain ('90). In pratica la primavera più De Sanctis (secondo portiere), Raggi e Germain. È finita male, malissimo: 5- per il Psg e addio sogni di triplete. Ma il Monaco resta in corsa per la Ligue 1 (è in testa a pari col Psg ma con una partita in meno) e per la Champions, dove sfiderà la Juve in semifinale. Il calendario fittissimo ha per così dire costretto il tecnico Jardim a tenere a riposo tutti i giocatori della prima squadra. Il Monaco era sceso in campo il 19/4 nel ritorno dei quarti con il Dortmund, poi il 23/4 sul campo del Lione in Ligue1. La semifinale di Coppa di Francia è arrivata a tre giorni dal match col Tolosa (29/4), prima della sfida di Champions del 3/5. Alla quale seguiranno il match col Nancy (6/5) e ritorno con la Juve (9/5). Un tour de force che ha convinto la dirigenza intera del club a sacrificare la Coppa di Francia.



JARDIM: "NON È STATA UNA SCELTA: NON AVEVO ALTRE POSSIBILITÀ"

Il tecnico ha spiegato: "Avevamo a disposizione 12-13 giocatori, non avevamo rimpiazzi o giocatori in tribuna. Se non avessi fatto così, non avremmo avuto 11 giocatori per finire le prossime partite. Mi hanno detto che si è trattata di una scelta, ma non è così: non avevo altre possibilità".



VERRATTI ALL'ATTACCO: "NON HANNO RISPETTATO LA COPPA DI FRANCIA"

Dichiarazioni che non hanno convinto Verratti: il centrocampista del Psg al termine del match ha usato parole taglienti contro il Monaco e tutta la dirigenza del Principato. Non gli è piaciuto stravincere una finale di coppa nazionale giocando contro un'avversario completamente stravolto: "Sono ovviamente felice perché siamo in finale. Ma se fossi un giocatore del Monaco, sarei infuriato con il mio club: si gioca per vincere tutte le partite. Non ti capita tutti i giorni l'occasione di giocare una semifinale, è complicato il percorso per arrivare alla finale. Ok il turnover, ma non ci si può presentare con la Primavera. È stato un po' esagerato. È stata una loro scelta, ma io al posto di un loro tesserato sarei davvero arrabbiato".