Turchia: abbraccia il portiere e fa autogol

26 gennaio 2017

Può la gioia per un rigore parato trasformarsi in pochi secondi in disperazione? Certo e per informazioni chiedere al Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, club che milita nella seconda divisione turca. Il portiere è bravo a parare un calcio di rigore di un avversario, un suo compagno corre a festeggiarlo e lo abbraccio un po' troppo calorosamente commettendo l'autogol più incredibile della storia. Guardare per credere.