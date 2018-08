Trofeo Gamper: il Barcellona c'è, 3-0 al Boca Juniors

15/08/2018

Valverde lancia dal primo minuto Vidal (45 minuti di buon livello per lui), in un centrocampo a tre a tutta qualità con Coutinho e Rakitic, e Malcom, che completa il tridente insieme a Messi e a Munir, con Suarez inizialmente in panchina. Tiene le sue carte migliori in panchina invece il Boca, con Pavon, Zarate e Tevez che a propria volta faranno il proprio ingresso soltanto nella ripresa. Mena le danze, com’è logico che sia, il Barcellona, che mostra ottima qualità con la palla tra i piedi e dopo la vittoria di tre giorni fa in Supercoppa con il Siviglia appare in forma campionato. A segno per primo va forse il giocatore più atteso, Malcom, che servito da Messi ubriaca in uno contro uno il diretto avversario e realizza con un bel sinistro. La Pulce poi si mette in proprio poco prima della fine dell’intervallo e va a segno con un magnifico scavetto sull’estremo difensore.



Il Boca fa da sparring partner per quasi tutta la prima frazione, ma ha un paio di fiammate: il Var gli revoca un rigore e nel finale rischia di andare a segno con Cardona che chiama al salvataggio sulla linea Umtiti. Nella ripresa, i ritmi si abbassano molto. Il Barça continua a tenere il pallino concedendo però qualche chance in più agli ospiti, ma Zarate e Tevez non ne approfittano. A tre quarti di gara, arriva il tris siglato da Rafinha, a questo punto destinato a rimanere in Spagna. Buone indicazioni, a pochi giorni dal debutto in Liga, per Valverde e i suoi che si candidano al bis.