Tramezzani lascia l'Albania, è il nuovo allenatore del Lugano

20 dicembre 2016

Paolo Tramezzani non è più il vice allenatore di Gianni De Biasi sulla panchina dell'Albania. Manca solo l'ufficialità ma, come riporta Rsi, l'ex terzino di Inter, Venezia e Tottenham sarà il nuovo tecnico del Lugano , squadra che milita nella serie A svizzera. Proprio lunedì il club elvetico aveva annunciato l'esonero di Andrea Manzo , arrivato lo scorso giugno prima con incarico ad interim e poi definitivo.

Già la scorsa estate Tramezzani era stato in procinto di firmare per il Lugano, dopo che nella scorsa stagione il tecnico era stato Zdenez Zeman. Il presidente Renzetti, però, aveva affidato la squadra ad Andrea Manzo, ex centrocampista del Milan.



Tramezzani dovrà rescindere il contratto con la federcalcio albanese e con la Rai, della quale era collaboratore. La firma dell'accordo dovrebbe essere su un contratto da due stagione e mezzo. Il Lugano è attualmente ottavo, cioè terzultimo, a 18 punti, 2 in più di Thun e Vaduz.