Tragedia nella B francese: 19enne giocatore del Tours muore nel sonno

9 marzo 2018

Una tragedia simile a quella di Davide Astori scuote il calcio francese. Il 19enne Thomas Rodriguez, giovane promessa del Tours, è morto nel sonno presso il centro di formazione del club. La notizia del suo decesso è stata confermata dallo stesso Tours, compagine di Ligue 2, in una nota. La morte di Rodriguez è avvenuta nella notte tra giovediì e venerdì, per cause ancora da accertare.