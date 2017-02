Tragedia in Angola: 17 morti allo stadio

10 febbraio 2017

In Angola il campionato di calcio è iniziato con una tragedia. Allo stadio "4 gennaio", dove si stava giocando Santa Rita-Recreativo Libolo, hanno perso la vita almeno 17 persone, tra cui diversi bambini, a causa di un crollo che si è verificato all'ingresso dell'impianto di gioco. Lo stadio era stato dichiarato agibile solo tre giorni fa, ma ha ceduto per via dell'eccessiva pressione dei tifosi della squadra di casa.



Secondo i media locali il dramma si è consumato dopo soli 7 minuti di gioco, e circa 30 minuti dopo l'incidente circa 100 persone sono state portate in ospedale. Oltre alle 17 vittime già accertate sono da registrare altri 60 feriti, di cui 5 in gravi condizioni.