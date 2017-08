Traffico di stupefacenti, nei guai Rafa Marquez

9 agosto 2017

Il Dipartimento del Tesoro Usa ha dichiarato di aver sanzionato la stella del calcio messicano Rafael Marquez e più di 20 altre persone per i presunti collegamenti con un' organizzazione dedita al traffico di stupefacenti . Il 38enne difensore, che figura nell'elenco insieme ad un cantante popolare noto come Julion Alvarez e quasi due dozzine di altri cittadini messicani, è accusato di legami finanziari con Raul Flores Hernandez, un sospetto trafficante di droga collegato ai cartelli di Sinaloa e Jalisco.

Marquez ha giocato in Europa con Barcellona e Monaco e successivamente per il Verona è ancora occasionalmente capitano della squadra nazionale messicana, con la quale ha partecipato a quattro Mondiali. Secondo i documenti del Tesoro, Marquez è legato all'organizzazione di Flores Hernandez attraverso una scuola calcio nonché con altre attività. L'attuale squadra di Marquez, l'Atlas Club a Guadalajara, non ha per il momento rilasciato commenti.