Tottenham: stagione finita per Lamela

29 marzo 2017

La stagione maledetta di Erik Lamela è giunta a conclusione . Il Tottenham ha annunciato che il 25enne talento argentino verrà operato sabato all'anca e che il ritorno in campo è previsto per la prossima stagione. Mesi davvero orribili per l'ex romanista che piace all'Inter: oltre al problema all'anca che lo tiene fuori da ottobre, Lamela ha sofferto per la morte dell'adorato cane Simba e per il grave incidente occorso al fratello.

Si chiude con sole 14 presenze, per un totale di 944', e due gol la stagione-calvario di Lamela, fermo ai box da ottobre per un problema all'anca. L'ultima apparizione dell'argentino risale al 25 ottobre in Coppa di Lega contro il Liverpool, mentre in campionato si sono perse le sue tracce 3 giorni prima con il Bournemouth.



Problemi fisici a cui si sono sommati con il passare dei mesi anche problemi emotivi, tanto da tornare a Roma (dove ha giocato dal 2011 al 2013) con il permesso del Tottenham per riprendersi dalla morte dell'adorato cane e dopo il brutto incidente che ha visto protagonista il fratello.



Con il contratto in scadenza nel 2018, l'ex Roma era tornato prepotentemente sull'agenda degli scout dell'Inter, ma ora questo intervento chirurgico potrebbe mandare a monte l'operazione. Troppo rischio, infatti, puntare su un calciatore fermo praticamente da un anno. Difficile che gli Spurs gli rinnovino il contratto, Lamela potrebbe essere il pezzo pregiato del mercato 2018 quando sarà free-agent. Sempre che quell'anca maledetta gli dia tregua...