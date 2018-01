Tottenham, Pochettino: "Al Barcellona? Piuttosto vado a lavorare in fattoria" L'allenatore degli Spurs, storico ex dell'Espanyol, rifiuterebbe anche la panchina dell'Arsenal

26 gennaio 2018

Mauricio Pochettino è uno degli allenatori con maggiore appeal del momento: argentino, 45 anni, dal 2014 sulla panchina del Tottenham, prossimo avversario di Allegri e della Juventus negli ottavi di Champions League, è osservato speciale di tutti i più grandi club d'Europa. Lui, però, sta benissimo a Londra. Vuole vincere con gli Spurs. "Lavoro qui come se dovessi rimanere per tutta la mia vita, ma non si sa mai cosa può accadere. Io non allenerò mai il Barcellona o l'Arsenal. Questa è la mia decisione, vado a lavorare nella mia fattoria in Argentina piuttosto che lavorare in determinati posti".

Quale futuro, quindi, per Mauricio Pochettino? In Spagna da tempo dicono che Florentino Perez lo stia seguendo con grande attenzione come possibile sostituto di Zinedine Zidane. Di sicuro, eventualmente, non avrà come rivale il Barcellona. E nemmeno l'Arsenal. In Argentina, invece, essendo cresciuto nel Newell's Old Boys, è il Rosario Central il club nel quale non approderà mai. Piuttosto, farebbe in contadino...

ACCORDO TOTTENHAM-PSG PER LUCAS MOURA Tottenham e Psg hanno trovato l'accordo per il trasferimento a Londra di Lucas Moura. Affare da 25 milioni di euro. L'ala brasiliana, in forza ai francesi, secondo quanto riportato da Rmc Sports, firmerà un quadriennale. Atteso l'annuncio, con il giocatore che era stato avvistato già ieri a Londra, in visita al campo d'allenamento del Tottenham. Non essendo sceso in campo con il Psg in Champions Leaguem, potrà giocare con il Tottenham e, quindi, sfidare la Juventus negli ottavi di finale.

