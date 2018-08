Tottenham, notte in cella per Lloris

24/08/2018

Guai per Hugo Lloris. Il capitano della Francia e del Tottenham, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato fermato dalla polizia di Londra per un controllo di routine. L'estremo difensore, campione del Mondo in Russia, non ha superato il test dell'etilometro ed è stato trattenuto per dei controlli. Rilasciato successivamente su cauzione, il prossimo 11 settembre dovrà presentarsi presso la Corte di Westminster.