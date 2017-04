Tottenham, intervento all'anca ok per Lamela

2 aprile 2017

Mentre i suoi compagni battevano il Burnley e si riportavano a -7 dal Chelsea capolista, Erik Lamela finiva sotto i ferri per sistemare l'anca che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco da fine ottobre. Come twittato dallo stesso fantasista argentino, l'operazione è perfettamente riuscita. "L'intervento è stato un successo, grazie a tutti per il vostro sostegno". Il suo ritorno in campo non avverrà, però, prima dell'inizio della prossima stagione.