The Best Fifa : è ancora Modric contro Cristiano Ronaldo

03/09/2018

Saranno Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Momo Salah i giocatori che si contenderanno il premio The Best Fifa 2018. I tre finalisti sono gli stessi del 'Uefa Player of the Year', quando a spuntarla fu il centrocampista croato tra mille polemiche, tanto che CR7 si rifiutò di presenziare alla cerimonia di consegna. Niente da fare per Antoine Griezmann, campione del mondo con la Francia. Tra i tecnici in lizza Deschamps, Zidane e Dalic.