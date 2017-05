Terrorismo, Europa League: massima allerta per la finale

23 maggio 2017

Il tema sicurezza per la finale di Europa League torna prepotentemente d'attualità dopo il sanguinoso attentato al concerto di Ariana Grande a Manchester . Alla Friends Arena di Stoccolma mercoledì 24 maggio si affronteranno lo United di Mourinho e l'Ajax. Una gara ad alto rischio, visto il recente attacco alla Manchester Arena e per cui l'Uefa, in collaborazione con le autorità locali, ha disposto controlli molto rigidi e misure di sicurezza supplementari.

"La Uefa è sconvolta dall'attacco della scorsa notte a Manchester - si legge in una nota della Uefa -. Il nostro pensiero va alle vittime e alle loro famiglie". "Attualmente non ci sono informazioni specifiche da parte dei servizi di intelligence che potrebbero suggerire attacchi terroristici alla finale di Europa League a Stoccolma", continua il comunicato, nel quale poi si parla anche dell'innalzamento delle misure di sicurezza in vista dell'ultimo atto dell'Europa League. "La Uefa lavora a stretto contatto con le autorità locali e con la federcalcio svedese da molti mesi e il rischio terroristico è stato preso in considerazione fin dall'inizio del progetto - si legge ancora nella nota -. Inoltre, dopo gli attacchi dello scorso aprile a Stoccolma sono state implementate misure di sicurezza supplementari". E per garantire il massimo della sicurezza, i tifosi verranno passati al setaccio prima di entrare alla Friends Arena: "A causa delle rigorose disposizioni di sicurezza, la Uefa invita i tifosi ad arrivare allo stadio il prima possibile, poiché sono previsti controlli approfonditi agli ingressi che potrebbero ritardare l'accesso nell'impianto".