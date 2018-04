Sudan: Salma al-Majidi è la prima allenatrice di una squadra maschile

3 aprile 2018

Da mister a... sister coach. Così è chiamata Salma al-Majidi che, in Sudan, è la prima donna ad allenare una squadra maschile di calcio. La 27enne allena l'Al-Ahly della città di Gadaref, a est di Khartoum, e ha spiegato: "Il calcio è il mio primo e ultimo amore, ma qui in Sudan per noi donne non c’è possibilità di giocare in una squadra. Gli uomini hanno un concetto antico della donna, per loro deve stare a casa a fare lavori domestici".



"Tutti criticano il fatto che ci sia lei ad allenarci, ma non si rendono conto che il mondo è cambiato, e così il calcio – dice uno dei suoi giocatori – non c’è nulla di sbagliato che una donna sia allenatrice, è brava, e noi la rispettiamo. Uomini e donne devono essere uguali".



L’unica altra donna ad aver avuto un riconoscimento nel calcio sudanese è stata Mounira Ramadan, che negli anni ’70 arbitrò alcune partite maschili.