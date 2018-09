Stoke, la "tripletta" Berahino: in un mese e mezzo tre figli da tre donne diverse

24/09/2018

Come essere calciatore e diventare in un attimo conosciuto in tutto il mondo non tanto per le prestazioni dentro al campo, ma per quelle fuori. E' la storia di Saido Berahino, attaccante dello Stoke City, che in un mese e mezzo è diventato padre di tre figli avuti da tre donne diverse: l'ex fidanzata Stephania Christoforou, l'ex amante-modella Chelsea Lovelace e un'amica infermiera di origini africane.