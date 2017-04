Stockdale, portiere sfortunato: fa due autogol identici nel giro di 22 minuti

21 aprile 2017

Due autogol nel giro di 22'. E già è un caso straordinario. Se poi ci aggiungiamo che a commetterli è stato lo stesso giocatore, che quel giocatore è il portiere e che la dinamica di entrambi le autoreti è stata esattamente la stessa, ecco, otteniamo la serata nera per eccellenza in cui è incappato David Stockdale, portiere del Brighton: nel primo tempo della sfida di Championship con il Norwich per due volte l'estremo difensore ha infilato la palla nella propria porta. In maniera involontaria e sfortunata: due tiri, entrambi di Alex Pritchard, hanno incocciato sui legni (prima la traversa, poi il palo) della porta e poi sulla schiena del portiere, prima di infilarsi in rete. Che sfortuna!