Stoccarda, Grosskreutz aggredito fuori da un locale: ora rischia grosso

2 marzo 2017

Una serata a far festa si chiude nel peggiore dei modi per Kevin Grosskreutz , campione del mondo con la Germania nel 2014 e attualmente tesserato con lo Stoccarda , Serie B tedesca. Nella notte tra lunedì e martedì, dopo essere uscito da un locale, il giocatore è stato aggredito da un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che l'hanno colpito con una serie di pugni. Grosskreutz ha rimediato una serie di ferite al volto e alla nuca ed è stato poi ricoverato in ospedale per oltre 24 ore.

Grosskreutz, che già in passato era stato coinvolto in altri episodi controversi, aveva deciso di passare la serata in discoteca insieme ad alcuni ragazzi tra i 16 e i 18 anni (tre di loro sono giocatori dell'Under 17 dello Stoccarda). Poi, all'uscita intorno alle 2 di notte, il gruppo si è trasferito a a Wilhelmsplatz, dove è avvenuta l'aggressione.



Il tedesco, che cadendo ha anche sbattuto la testa contro il marciapiede, è stato immediatamente ricoverato in ospedale dove vi è rimasto per oltre 24 ore. Lo Stoccarda - attualmente al comando nella Serie B tedesca - sta valutando come intervenire visto che il giocatore, al momento infortunato, non doveva presentarsi all'allenamento la mattina successiva. Certo è che il fatto non ha fatto piacere al club, che ora potrebbe multarlo o addirittura prendere decisioni più forti come l'eventuale rescissione.