Squalifica Messi, Leo si difende: "Nessun insulto all'assistente, parlavo all'aria"

29 marzo 2017

" Non ho insultato l'assistente, nella concitazione del momento ho parlato solo all'aria ". Sarebbe questa, secondo quanto riporta "La Nacion", la ricostruzione dei fatti di Messi contenuta nel ricorso presentato dalla federazione argentina alla Fifa contro la squalifica di quattro giornate inflitta proprio alla Pulce dopo la partita col Cile. Una spiegazione singolare, a cui la Selección si aggrappa per tentare di ridurre la stangata a Leo.

"Mi sono diretto verso il primo assistente, rivolgendomi all'aria", reciterebbe la breve frase con cui Messi prova a giustificarsi per il suo comportamento in campo al termine della gara. Poche parole per tentare di ridimensionare l'accaduto e diminuire la squalifica in vista dei prossimi fondamentali impegni dell'Argentina per le qualificazioni ai Mondiali. Dopo la sconfitta contro la Bolivia, del resto, nello spogliatoio della Selección tira una brutta aria. E per evitare un disastro, la presenza della Pulce potrebbe essere fondamentale. Riuscirà Messi a convincere la Fifa con la sua ricostruzione dei fatti?