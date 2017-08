Spagna: Suso convocato per l'Italia, c'è Villa e non Diego Costa

25 agosto 2017

E' Suso la grande novità tra i convocati della Spagna per la sfida contro l'Italia, decisiva per le qualificazioni mondiali, in programma il 2 settembre al Santiago Bernabeu. Per il milanista si tratta della prima convocazione con la Nazionale maggiore. In lista anche il portiere del Napoli Reina. L'altra sorpresa del ct delle Furie Rosse Lopetegui è la chiamata dell'attaccante del New York City David Villa, non c'è Diego Costa.