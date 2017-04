Spagna, sospetta combine Eldense: fermato allenatore italiano Filippo Vito di Pierro e il portiere Zanier

4 aprile 2017

Di Pierro è diventato tecnico dell'Eldense dopo che un gruppo di investitori italiani guidato da Nobile Capuani ha preso il controllo del club di Elda (Alicante) in gennaio. E ora proprio il tecnico è finito nel mirino della polizia. Aguilar ha spiegato infatti a "El Pais" di avere presentato una denuncia formale contro il gruppo di investitori italiani, sospettati di avere truccato il risultato. Sospetto avvalorato anche dalle parole di uno dei calciatori dell'Eldense che sabato ha rifiutato di scendere in campo. Interpellato sull'accaduto, infatti, Cheikh Saad ha affermato che la sconfitta era stata organizzata da quattro o cinque suoi compagni.

TRA I FERMATI ANCHE IL PORTIERE ITALIANO

Secondo El Pais, sono quattro le persone fermate dalla polizia spagnola per la possibile combine nel match contro il Barcellona B. Oltre al tecnico italiano Filippo Vito di Pierro, sono nei guai fino al collo anche Nobile Capuani, il rappresentante in Spagna del fondo di investimento italiano che gestisce l'Eldelse, e due giocatori, tra i quali il portiere (anche lui italiano) Francesco Zanier, arrivato in Spagna a gennaio con la nuova proprietà.