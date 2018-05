Spagna: Ronaldo può comprare il Valladolid

30 maggio 2018

Ronaldo è pronto a tornare nel mondo del calcio passando dalla Spagna. Il Fenomeno ex Barcellona, Real Madrid e Inter, ora 41enne, sta negoziando l'acquisto del Valladolid , società attualmente in Liga2, per circa 30 milioni di euro. In passato era stato accostato alla federcalcio brasiliana, ma Ronaldo spiegò le sue intenzioni: "Sarebbe un onore, ma prima voglio gestire un club. Sto pensando di comprarne uno in Spagna o Inghilterra".

L'indiscrezione è stata rilanciata da O Globo in Brasile, ma le intenzioni di Ronaldo sono note da tempo. Non sarebbe nemmeno la prima volta che il brasiliano intraprende una via societaria nel mondo del calcio, ma la prima fu da dimenticare negli Stati Uniti. Nel 2014, ancora da ambasciatore del Real Madrid, fu coinvolto nella gestione dei Fort Lauderdale Strikers nella NASL americana in un'esperienza che durò poco più di due anni prima del fallimento societario.



Ora la Spagna, preferita alle serie minori inglesi. Obiettivo comprare il Valladolid dell'azionista di maggioranza e presidente Carlos Suarez, ancora in corsa per un posto nei playoff promozione della Liga2 a una giornata dal termine.