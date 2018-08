Spagna, Ronaldo in versione imprenditore: il Fenomeno sta per acquisire il Valladolid

28/08/2018

Per un CR7 che va, c’è un Ronaldo che torna. La Spagna riaccoglie il 'Fenomeno’ non con gli scarpini ai piedi bensi in formato imprenditore: la stella brasiliana ha intenzione di acquisire il Valladolid, club che milita nel massimo campionato spagnolo di calcio. Secondo quanto scrive ‘Cadena Ser’, Ronaldo potrebbe spendere 30 milioni di euro per acquisire la quote di maggioranza del Villadolid diventandone anche il presidente. Il numero uno uscente degli spagnoli ha preferito rifiutare offerte più alte per favorire l’arrivo del ‘Fenomeno’ che dovrà prima risanare le casse di un club pesantemente indebitato.