Spagna, Mourinho accusato di evasione fiscale

20 giugno 2017

Il fisco spagnolo non guarda in faccia nessuno: dopo le accuse a Cristiano Ronaldo (che avrebbe evaso 14,7 milioni di euro) ora a finire nel mirino è Josè Mourinho. L'attuale allenatore del Manchester United, infatti, sarebbe accusato di evasione fiscale dalla procura di Madrid per il mancato pagamento di tasse all'epoca in cui siedeva sulla panchina del Real, nel 2011 e 2012. La frode sarebbe pari a circa 3 milioni di euro.