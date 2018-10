Spagna, il presidente della Liga: "Creiamo un premio Mvp intitolato a Messi"

30/10/2018

Con l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, Leo Messi non ha più rivali in Spagna dove da tempo è considerato il più grande di tutti. Una leadership che il presidente della Liga, Javier Tebas , vorrebbe suggellare con l'introduzione di un premio individuale - intitolato proprio alla Pulce - per il miglior giocatore della stagione. "Quando Leo Messi smetterà con il calcio giocato, potrebbe essere una possibilità concreta quella di instaurare un premio Mvp a suo nome - dice Javier Tebas -. Per me lui sarà il più grande di sempre".

Il numero 1 della Liga introduce questa possibilità nel corso di un'intervista a Goal: "Molti parlano di Neymar, ma ha già 26 anni - dice -. Leo ha giocato fin da giovane ad alti livelli. Non ha limiti, è sempre al massimo, non cala mai". E infatti il fuoriclasse del Barcellona è il marcatore più prolifico della storia del campionato spagnolo, con 390 reti segnate dal 2004 a oggi.



Javier Tebas non ha poi risparmiato una stoccata a Cristiano Ronaldo, che in estate ha lasciato la Spagna per la Juventus dopo 311 gol in campionato in 292 presenze. "Non direi che l'addio di CR7 ha reso la Liga meno attraente, anzi direi che ci amano anche di più senza di lui".