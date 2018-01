Spagna: il portiere del Lugo segna dalla sua metà campo

20 gennaio 2018

Sono separate da una distanza di 2.400 km, ma da stasera Benevento e Lugo hanno qualcosa in comune: un portiere goleador. Dopo che il colpo di testa di Alberto Brignoli lo scorso 3 dicembre aveva regalato ai suoi il pareggio all'ultimo secondo contro il Milan e il primo punto in Serie A, ora toccano a Juan Carlos, numero 1 del Lugo, gli onori della cronaca. Nel giorno del suo 30° compleanno, infatti, il portiere spagnolo ha realizzato uno splendido gol contro lo Sporting Gijon in un match di Segunda Division. Al minuto 80 Juan Carlos ha effettuato un lungo rinvio da oltre 50 metri che si è insaccato alle spalle del collega per il 3-1 finale. "Non sapevo nemmeno che fosse entrato - ha commentato a fine partita -. Sono felice perché ci ha fatto passare alcuni minuti più tranquilli".