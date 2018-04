Spagna, evasione fiscale: Di Maria patteggia

21 giugno 2017

Continua in Spagna il pugno duro del Fisco contro i calciatori. Secondo quanto riporta El Confidential, Angel Di Maria è stato condannato a un anno di carcere per due infrazioni ai danni del Fisco legate ai diritti d'immagine quando giocava nel Real Madrid. Per il calciatore, attualmente in forza al Psg, però non si apriranno le porte del carcere. Grazie a un patteggiamento col Fisco, Di Maria pagherà soltanto una multa di due milioni per compensazione.