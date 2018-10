Sorpresa: Conte si allontana dal Real Madrid. Quasi scontato il no

29/10/2018

Sembrava fatta, invece Antonio Conte (novantanove su cento) non andrà al Real Madrid. L'operazione data per scontata fino a qualche ora fa, si è complicata a tal punto da essersi areanata. Ne scrive il quotidiano spagnolo Marca, notoriamente molto vicino alla casa blanca, spiegando che le parti sono lontane alla voce ingaggio e che, nelle ultime ore, stanno tornando di moda le opzioni Santiago Solari, destinato a dirigere in ogni caso la squadra mercoledì in Coppa del Re contro il Melilla, e Roberto Martinez, ct del Belgio. Non poco, poi, hanno pesato le parole non certo di benvenuto, riservate a Conte da Sergio Ramos, pronto a chiarire che "il rispetto si guadagna, non si impone". LA GIORNATA IN TEMPO REALE