Son ce l’ha quasi fatta: un’ultima vittoria per evitare l’esercito

29/08/2018

Son Heung Min ce l’ha quasi fatta: ancora un ostacolo da superare e poi potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo . L’attaccante di proprietà del Tottenham ha raggiunto la finale dei Giochi Asiatici e dovrà assolutamente battere il Giappone : solo grazie ad una vittoria potrà evitare la leva militare. Per il coreano si prospettano novanta minuti ad alta tensione : in caso di trionfo potrà proseguire la sua carriera da calciatore in Premier League.

Son è stato protagonista nella semifinale disputata e vinta dalla Corea del Sud contro il Vietnam per 3-1 fornendo un assist ma deve ringraziare anche la stella del Verona Lee che ha siglato la doppietta decisiva. Adesso Son si gioca tutto in una sola partita che si preannuncia difficile contro il Giappone: il classe 1992 non può sbagliare e deve assolutamente portare a casa la medaglia d’oro per evitare la chiamata nell’esercito. La leva, in Corea del Sud, è obbligatoria per tutti gli uomini: entro i 28 anni di devono passare 21 mesi nell'esercito, guadagnando 100 euro al mese. A meno che per meriti sportivi si venga esentati. I meriti sportivi diventano tali solo se si è dato risalto alla propria nazione nel mondo. Accadde nel 2002, quando la Corea arrivò quarta al Mondiale di casa: a tutti e 23 i giocatori fu abbuonato il servizio militare. Adesso tocca a Son fare la storia del suo paese.