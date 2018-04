Sochaux, ecco le nuove divise

21 giugno 2017

Lotto Sport Italia , azienda leader nella produzione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori per lo sport e il tempo libero, e FC Sochaux Montbéliard hanno presentato le nuove divise con cui il club francese scenderà in campo nella stagione sportiva 2017/2018. Dal 2004 Lotto Sport Italia è sponsor tecnico e fornitore ufficiale per tutte le squadre, dalla prima alle giovanili, per la fornitura di abbigliamento e accessori per le gare ufficiali, gli allenamenti e le occasioni di rappresentanza; una partnership di lunga data che nell’estate scorsa è stata prolungata fino al 2020. Le nuove divise 2017/2018 sono il frutto di un lavoro realizzato dal Centro di Ricerca e Sviluppo di Lotto a stretto contatto con il club e combinano i colori della tradizione e un design elegante e originale all’innovazione e alla ricerca tecnica dei tessuti.

La maglia Home è un ritorno alle variazioni cromatiche delle origini e gioca sui colori sociali del club: giallo e blu royal. Dal punto di vista tecnico, la maglia combina due tessuti che garantiscono massimo comfort e libertà di movimento: la parte centrale è realizzata in Poly Wave, un tessuto in microfibra morbido ed elastico che assicura un’ottima traspirazione ed è caratterizzato da un effetto onda in 3D che crea un contrasto chiaro/scuro e conferisce alla maglia un effetto di movimento. Le maniche e i pantaloncini sono invece realizzati in Poly Stretch 145 Full Dull, un tessuto innovativo composto da una fibra tecnologica estremamente leggera e compatta che garantisce il massimo comfort e freschezza.



Sulle spalle, due linee bianche curve conferiscono alla maglia un armonico dinamismo. Impreziosiscono la divisa i dettagli: lo stemma del club è applicato sul petto con un processo di stampa a sublimazione. Il colletto di colore blu, con cucitura gialla, si caratterizza per un elegante girocollo, il retro è decorato con la scritta FCSM di colore bianco, mentre la testa di leone, simbolo del Sochaux, di color argento orna l’interno del colletto. La Losanga, il logo Lotto, spicca in blu royal dallo sfondo giallo, sulle maniche e sul petto. Completano l’outfit pantaloncini e calzettoni blu royal con dettagli gialli a contrasto.



La divisa Away gioca la carta dell’eleganza con un look total white con dettagli blu royal. Come la prima divisa, anche la maglia Away è realizzata nell’innovativo tessuto Poly Wave caratterizzato da un effetto onda in 3D, mentre le maniche e i pantaloncini sono realizzati con il tessuto Poly Stretch 145 Full Dull. Le maniche sono bianche con due linee curve di colore giallo sulle spalle che conferiscono alla maglia un dinamismo armonico.



Lo stemma del club è applicato sul petto, mentre la scritta FCSM di colore bianco è applicata sul retro del colletto. L’interno del colletto è impreziosito dalla testa di leone, simbolo del club, in un raffinato colore silver. Completano la divisa pantaloncini e calzettoni di colore bianco impreziositi da dettagli blu royal a contrasto.