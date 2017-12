Siviglia, presentato Vincenzo Montella: "Allenare qui incredibile opportunità"

30 dicembre 2017

L'avventura di Vincenzo Montella come nuovo allenatore del Siviglia è ufficialmente cominciata. L'ex tecnico del Milan è stato presentato in conferenza stampa. "Ringrazio il presidente e il Siviglia per l'incredibile opportunità di allenare qui. Mi piacerebbe conoscere lo spirito di questa città e del club" ha dichiarato l'Aeroplanino dopo la firma sul contratto che lo legherà al club andaluso fino al 2019.

"Il mio obiettivo è quello di vincere di più come allenatore e questo è il club dove potrò esprimere le mie idee. È una grande opportunità per me, è stato un obiettivo che ho voluto e ho raggiunto. Quando ho giocato qui con la Fiorentina ho amato lo stadio e il club. Lo spirito è molto bello per tutti noi che giochiamo qui", ha aggiunto.



Sul momento che sta attraversando la squadra spagnola, Montella ha detto: "Non ho avuto la possibilità di vedere le ultime partite, ma è la prima cosa che ho intenzione di fare perché voglio vedere cosa è successo in queste ultime settimane. Penso che il Siviglia debba giocare con spirito, con passione. Questo sarà il mio primo obiettivo".



Montella ha quindi parlato anche di mercato e del futuro di Nzonzi, centrocampista che piace molto alla Juve. "Nzonzi è un ottimo giocatore, uno dei miei obiettivi è quello di parlare con lui e capire quali sono le sue ambizioni. Non ho ancora parlato con la dirigenza, ho solo espresso le mie idee. Se necessario interverremo, ma siamo una famiglia e le decisioni importanti vanno prese in famiglia", ha concluso.