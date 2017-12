Siviglia, Montella: "Non me l'aspettavo, è successo tutto all'improvviso" L'ex allenatore del Milan: "Entusiasta di approdare in Spagna". Il preparatore Innaurato saluta Milanello e lo segue

29 dicembre 2017

Prime parole di Vincenzo Montella da allenatore del Siviglia: "Sono felice. Non me lo aspettavo, questa possibilità è arrivata all'improvviso, sono entusiasta di approdare in Spagna e in un grande club" ha detto l'ex allenatore del Milan. "In Liga c'è un calcio adatto al mio stile? Questo lo dobbiamo chiedere alla società, qui si gioca per divertire il pubblico, sarà una bella sfida" ha aggiunto il neo tecnico degli andalusi.

Montella sfidò il Siviglia quando allenava la Fiorentina: "Li ho affrontati in semifinale di Europa League e si faceva fatica anche a parlare in panchina a causa del baccano dei tifosi: questa è una grandissima società con un pubblico meraviglioso". Per Montella la chiamata è arrivata quando forse non se lo aspettava: "Sarà una bella sfida. Sono curioso di andare all'estero, è un esperienza che volevo fare. Non era previsto nell'immediato, ma un'esperienza all'estero era comunque nei miei piani".

ANCHE INNAURATO A SIVIGLIA Dello staff di Vincenzo Montella al Siviglia farà parte anche Mario Innaurato, il preparatore atletico che Montella aveva voluto al Milan dopo l'addio di Marra e che era arrivato a Milanello il 15 novembre scorso. A confermarlo è stato Rino Gattuso nella conferenza pre-Fiorentina: "Innaurato ha salutato oggi la squadra. Abbiamo Dominici e Tenderini. Non arriverà nessun altro. Vorrei ringraziare la professionalità di Mario, perché è rimasto con noi per 45 giorni. E' stata una scelta sua, c'è stata grandissima apertura da parte mia e della società. E' stato sempre abituato a fare il primo preparatore in questi anni, il responsabile dell'area atletica è sempre stato Bruno con me".

