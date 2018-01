Siviglia, Montella contestato dagli ultras

15 gennaio 2018

L'avventura di Vincenzo Montella al Siviglia è iniziata decisamente male. Dopo le critiche di Maradona e gli scarsi risultati (due sconfitte su due in Liga), l'allenatore è stato contestato duramente dali ultras della squadra andalusa. Nella tarda mattinata, una delegazione di 20 tifosi si è presentata al centro sportivo e, nonostante l'allenamento fosse a porte chiuse, ha preteso di incontrare i giocatori. Secondo la ricostruzione della stampa spagnola il confronto è stato duro e ha partecipato anche l'Aeroplanino: si è sfiorato lo scontro.



Dopo un'ora è dovuta intervenire addirittura la polizia, che si è presentata al Nervion Sports City per calmare gli animi e permettere alla squadra di Montella di iniziare il lavoro sul campo. Mercoledì esame difficilissimo per l'ex Milan con l'andata dei quarti di finale di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid: Montella non può più fallire.