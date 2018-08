Siviglia, esordio show di André Silva: tripletta

19/08/2018

Debutto show per André Silva con la maglia del Siviglia. All'esordio in Liga, l'ex attaccante del Milan, ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni , ha subito realizzato una tripletta importante. Partito titolare contro il Rayo Vallecano il portoghese ha trovato la rete al 31' con un bel sinistro e poi al 45' la doppietta personale con una zampata su angolo. All'79' la tripletta personale su assist di Vazquez (autore del primo gol al 15') per il 4-1 finale.



PRIMA VOLTA DEL VAR IN LIGA, CONVALIDA GOL DI ANDRÈ SILVA

Esordio ufficiale della Var anche nella Liga spagnola. La tecnologia, gia' utilizzata in Italia dallo scorso campionato e recentemente usata anche al Mondiale, è stata subito decisiva in occasione della partita vinta dal Siviglia per 4-1 contro il Vallecano. In particolare la Var ha convalidato la terza rete personale dell'ex attaccante del Milan, inizialmente annullato per un fuorigioco che invece non c'era.



SIVIGLIA, COLPO GONALONS

Dalla Serie A un altro rinforzo importante per il Siviglia: Maxime Gonalons. Il centrocampista della Roma è già volato in Spagna dove è pronto a sostenere le visite mediche di rito prima della firma del contratto. Monchi ha svelato la formula dell'affare: prestito secco.