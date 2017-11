Siviglia, dalla gioia allo shock: il tecnico Berizzo ha il cancro

22 novembre 2017

Il grande entusiasmo del Siviglia per la formidabile rimonta con il Liverpool in Champions, da 0-3 a 3-3, è stata gelato dalla notizia che l'allenatore Eduardo Berizzo è gravemente malato. Al tecnico, come informa sul sito ufficiale il club, "è stato diagnosticato un adenocarcinoma (un tumore maligno) della prostata. Gli esami - comunica il Siviglia - permetteranno di decidere i passi da seguire per il trattamento".