Siviglia, André Silva: "Milan? Non so spiegare cosa sia successo, però qui sento fiducia"

03/10/2018

André Silva conquista la Liga a suon di gol ed il Milan si mangia le mani. "Pichichi" con 7 reti in campionato, la punta del Siviglia ha segnato tanto quanto gli attaccanti rossoneri in questo avvio di stagione. Un rendimento inaspettato per l'ex rossonero, pensando alla scorsa annata: "Non mi aspettavo di fare così tanti gol. Non ho risposte per spiegare quello che è accaduto lo scorso campionato. Quest’anno però mi sento finalmente bene".

“Non immaginavo sarebbero arrivate tutte queste vittorie. Sono sempre positivo ma non fino a questo punto!", così l'attaccante classe '95, lo scorso anno in gol due volte in campionato e 8 tra preliminari e giorni di Europa League. Rinato al Sanchez Pizjuan sotto le attente mani del tecnico Pablo Machin, il portoghese ha debuttato in Liga con la tripletta al Rayo Vallecano proseguendo il momento positivo con la doppietta che ha steso il Real Madrid. Intervenuto ai microfoni di SFC Radio, Silva ha ammesso: "Gioco per il Siviglia, ma sono un giocatore del Milan almeno fino a giugno. Il calcio è calcio, nessun club è uguale. Quest’anno finalmente mi sento bene e ho voglia di fare più gol, vincere più partite possibili; e che la cosa fondamentale è la fiducia. Con la fiducia si può fare tutto. Sapevo che a Siviglia avrei trovato un grande club, con la fiducia totale da parte di tutti".



Portoghese e compagno di reparto in Nazionale del talento bianconero Cristiano Ronaldo, l'attaccante del Siviglia non vuole sentire parlare di paragoni con l'ex Real Madrid: "Non sono l’erede di nessuno. Cristiano è Cristiano, ha fatto tantissimo… Io sto iniziando adesso. Tutti sognano di eguagliarlo, ma c’è tanta strada da fare. Cristiano Ronaldo è una leggenda, voglio seguire i suoi passi… Ma come André Silva”.