Siviglia, Jovetic: "Voglio restare qui, sono felicissimo"

3 febbraio 2017

La chiamata del Siviglia ha scaldato subito il montenegrino, arrivato alla corte di Sampaoli in prestito con diritto di riscatto. "Sapete come ho deciso di venir qui? Quando il mio procuratore mi ha detto che c'era l'ipotesi di giocare col Siviglia ho guardato il calendario della squadra e ho visto che c'erano subito grandi match col Real Madrid. Ho detto a tutti di fare presto, volevo giocare subito". E l'inizio è stato da urlo.



Siviglia un ambiente d'oro, secondo Jovetic: "Sono stato accolto benissimo, sono felice e voglio restare. Ho trovato un gruppo molto umano. I gol? Non sono tutto, è bello anche fare gli assist". L'obiettivo stagionale, oltre a quello di guadagnarsi il riscatto, è quello di vincere: "Non è impossibile pensare di vincere la Liga: l'Atletico ce l'ha fatta due anni fa. Ma Real Madrid e Barcellona rimangono sempre le favorite".



Importante nella scelta della nuova avventura anche Nasri, ex compagno di squadra al City: "È un mio amico, è un bravo ragazzo. Mi ha detto che l'allenatore è molto bravo, che l'ambiente è molto familiare, i giocatori sono forti. E in pochi giorni ho riscontrato tutte queste cose".