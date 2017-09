Shanghai Shenhua, il tecnico: "Tevez e Guarin in sovrappeso"

13 settembre 2017

"Tevez e Guarin sono in sovrappeso. Non sono pronti fisicamente, non sono in grado di giocare". Queste le parole del tecnico dello Shanghai Shenhua, Wu Jingui, riguardo i problemi di forma fisica dell’ex Boca Juniors e dell’ex Inter. "Io devo assumermi la responsabilità anche per la squadra a per i giocatori. Se non sei in grado di fare il tuo meglio per giocare, non giochi" ha aggiunto l'allenatore.