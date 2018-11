Scozia, Lennon colpito da una monetina nel derby di Edimburgo

01/11/2018

Heart of Midlothian-Hibernian è finito 0-0 ma non sono mancate le emozioni, anche se soprattutto extra-calcistiche: un espulso, un tifoso denunciato e un allenatore ferito. Il derby di Edimburgo , già ad alta tensione , si è acceso al momento dell'annullamento di una rete per i padroni di casa: Neil Lennon , tecnico dell'Hibernian, si è girato verso i tifosi avversari ricordandogli che non era più il caso di esultare per tutta reazione gli è stata lanciata una monetina che lo ha colpito al volto, stendendolo.

L'allenatore è stato centrato al mento ed è stato subito soccorso dai sanitari, per fortuna senza riportare gravi lesioni: "Sono arrabbiato, chi pensa di ferire così una persona ha un solo nome: vigliacco. Stiamo parlando di incidenti fuori dal campo quando dovremmo parlare di tattica e tecnica" le parole di Lennon a fine gara.



In seguito un tifoso ospite, forse in cerca di vendetta, ha tirato un pugno al portiere di casa, Zlamal mentre recuperava un pallone a fondo campo. Per l'ultrà degli Hearts è scattata la denuncia. Tutto questo nervosismo è stato trasferito anche in campo ed è culminato con l'espulsione di Kambari per doppia ammonizione, l'Hibernian poi è riuscito a tenere lo 0-0 nonostante l'inferiorità numerica.