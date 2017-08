Scozia: il portiere si addormenta, un gol da ridere

28 agosto 2017

Volpe di nome, ma non di fatto... Stiamo parlando di Fox, il portiere del Ross Country che l'ha combinata grossa. Il numero uno della squadra scozzese si è "addormentato" con il pallone tra i piedi e per Morelos, attaccante dei Rangers, è stato un gioco da ragazzi beffarlo e depositare la palla in rete per la doppietta personale. A dispetto del nome, l'estremo difensore è stato poco furbo...