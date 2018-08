Sarri e il fumo... di Londra: stimate 29mila sigarette all'anno

24/08/2018

Gli inglesi sono così, vogliono sapere vita, morte e miracoli di tutti. Ora sotto la lente d'ingradimento c'è Maurizio Sarri che ha già conquistato tutti alla guida del Chelsea. Ai ragazzi di Joe.co.uk non è passato inosservato il suo lato da fumatore incallito, tanto che si sono divertiti in una stima. In media l'ex tecnico del Napoli fuma 80 sigarette al giorno, una ogni 12 minuti, per un totale di 29mila sigarette all'anno (22 durante la stagione). Gli inglesi gli hanno fatto anche i conti in tasca: in tutta la sua vita avrebbe speso circa 400mila euro in sigarette, due settimane di stipendio di Hazard.