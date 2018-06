Santos, Gabigol contestato dai tifosi: "Vattene!"

1 giugno 2018

Sembra essere già finito l'idillio tra Gabigol e i tifosi del Santos . Dopo un inizio di avventura promettente, l'attaccante ancora di proprietà dell'Inter si è bloccato (solo 2 gol nel Brasilerao in 7 gare) e con lui la squadra, finita in piena zona retrocessione dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Paranaense. I tifosi hanno duramente contestato i calciatori, in particolare il 21enne bomber. "Vattene, il Santos non ha bisogno di te".

Non c'è proprio pace per Gabigol, all'anagrafe Gabriel Barbosa. Rientrato in patria a gennaio dopo le fallimentari esperienze con Inter e Benfica, al 20enne attaccante sembrava far bene l'aria di casa. Ma dopo un inizio promettente, con gol e assist nel campionato paulista, sono cominciati i primi problemi.



La squadra ha cominciato ad arrancare nel Brasilerao dove si trova in piena zona retrocessione con soli 6 punti. Per l'ex Inter solamente due gol in sette gare (entrambi contro il Paranà) prima di finire nel mirino dei tifosi per la terza sconfitta di fila contro l'Atletico Paranaense. Brutte notizie per l'Inter proprietaria del cartellino che sperava in una ripresa del ragazzo in prestito al Santos fino al 31 dicembre. L'investimento da 30 milioni di due estati si sta rivelando sempre più un flop. E le casse nerazzurre ne risentiranno...