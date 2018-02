Santos, bomber Gabigol: tre gol in tre partite

19 febbraio 2018

In Brasile Gabigol non si ferma più. Sarà l'aria di casa, sarà il livello certamente diverso del Brasileirão, ma tant'è. Con la maglia del Santos, l'attaccante di proprietà dell'Inter ha firmato tre gol in tre partite. Un bottino di tutto rispetto, migliore di quello registrato in un anno e mezzo tra Inter e Benfica. L'ultima perla l'ha messa a segno contro il San Paolo: un sinistro chirurgico da fuori area che non ha lasciato scampo a Sidao.