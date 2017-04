Santo Messi, Barcellona celebra Leo. E la Liga è riaperta

24 aprile 2017

Partiamo da un dato clamoroso: il 2-3 segnato da Messi al 91'54" (erano stati assegnati solo due minuti di recupero) ha sancito la prima sconfitta della storia del Real Madrid patita dal club al Bernabeu subendo un gol oltre il 90'. Un dato folgorante, che si unisce a quello dei 500 gol in carriera della Pulce (anche se per altri sono 499). Ma quello che importa è che in un Clasico esaltante, Messi e il Barcellona hanno riaperto la Liga: blaugrana e Real sono appaiati in vetta a 75 punti, ma la squadra di Zidane deve ancora recuperare un match.

Il gol è storico non tanto per il traguardo statistico, ma anche e soprattutto per il peso. Luis Enrique a fine partita ha spiegato dove il Barcellona ha trovato le energie per andare a pungere in pieno petto il Real: "Lo abbiamo fatto spinti da quello che abbiamo vissuto negli ultimi minuti del ritorno con la Juve: eravamo già eliminati e il pubblico cantava e ci sosteneva, è una cosa che non dimenticheremo mai e per questo dobbiamo sdebitarci con loro". Non si dà pace invece Zidane: "Sul 2-2 e in 10 abbiamo avuto la voglia di andare a segnare ancora: questi sono errori che si pagano, infatti abbiamo subito gol con tanti giocatori fuori posizione".