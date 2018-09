Rybolovlev vende il Monaco: vuole il Chelsea?

26/09/2018

E se il Chelsea passasse da un russo all'altro? Chiariamo: niente più che una suggestione. Però curiosa, questo sì. In estrema, e semplificata, sintesi: Abramovich vuole vendere il Chelsea, Rybolovlev vuole un club di Premier, Rybolovlev prende il Chelsea. Uno più uno più uno. Niente altro. Anche se, per dirla tutta, qualcosa c'è davvero. Ad esempio: scrivono in Francia che Rybolovlev, appunto, avrebbe deciso di liberarsi del Monaco. Non una novità assoluta, dato che il suo nome era stato accostato perfino al Milan - salvo smentite e successivo passaggio a Elliott - nei mesi scorsi. Insomma, ambizioso è ambizioso. Ma anche attento.



Il che, tradotto, significa che se proprio deve mettere del denaro in una squadra di calcio, la Premier è e resta il campionato migliore per riuscire a far fruttare gli investimenti. Questo ovviamente non significa che prenderà il Chelsea, per il quale tra l'altro Abramovich chiede la cifra folle di oltre tre miliardi, ma significa che magari, tra amici della madre patria Russia, una chiacchierata con caviale e vodka la faranno davvero.